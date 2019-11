Dessers na 3 goals en 2 assists: ‘Leuk weetje voor een voetbalquiz’

Heracles-spits Cyriel Dessers weet niet welke wedstrijd hij dit seizoen tot nu toe als hoogtepunt moet kiezen. De zege in de derby tegen FC Twente of de klinkende zege van zaterdag op VVV-Venlo: 6-1.

Zijn grijns is breed. Dessers scoorde drie keer tegen het armoedige VVV en kon ook nog twee assists bijschrijven. Sinds de promotie naar de eredivisie in 2005 lukte dat geen enkele speler van Heracles. „Dat is een leuk weetje voor een voetbalquiz”, zegt hij na de wedstrijd. De wedstrijdbal mocht met de spits mee naar huis.

Dan nog een feitje: wanneer scoorde hij voor het laatst een hattrick? „In de promotiewedstrijd tussen NEC en NAC”, zegt de oud-speler van NAC. „Die was ook heel mooi, we promoveerden. Maar deze voelt ook erg lekker. Voor mij persoonlijk is dit wel een hoogtepunt dit seizoen. Al was de derby ook mooi.”