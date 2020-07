Dessers bezorgt AZ nederlaag in eerste oefenduel

Oefenduel met NAC Sparta test spelen met toeschou­wers: ‘In eredivisie mogelijk ophogen naar maximaal 3300 fans’

10:53 Er zijn ongeveer 750 toeschouwers welkom bij de oefenwedstrijd tussen Sparta Rotterdam en NAC Breda op 22 augustus. De wedstrijd zal volgens de Rotterdammers gebruikt worden als testwedstrijd. ,,Indien deze test goed verloopt kunnen we, met de geldende coronamaatregelen van vandaag, dit aantal in de eredivisie zeer waarschijnlijk ophogen naar maximaal 3.300 toeschouwers in totaal.”