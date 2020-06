Depla stelt supporters gerust: ‘Er komt geen juichpolitie’

Depla is namens alle burgemeesters van de speelsteden lid van de adviesgroep Voetbal en Veiligheid van de KNVB. Hij is zeer verheugd over de versoepeling van de maatregelen, zoals premier Mark Rutte eerder op de avond aankondigde. Per 1 juli mag er weer volop worden getraind en gevoetbald en is ook publiek weer welkom in het stadion, mits de bezoekers daarbij onder meer de veilige afstand van anderhalve meter tot elkaar in acht nemen. Dat houdt in de praktijk voorlopig een sterk verminderde stadioncapaciteit in.

Rutte benadrukte dat spreekkoren, gezang en hard juichen nog verboden zijn wegens het risico op de verspreiding van het coronavirus. Als je club scoort, laat je maar een toeter horen, of roep je zachtjes hoera, aldus de minister-president. Volgens Depla is ingetogen gedrag op de tribunes vooral een kwestie van goede afspraken met elkaar maken.

,,Het is toch hartstikke mooi dat de fans vanaf het weekeinde van 12 en 13 september weer naar het stadion kunnen gaan? De clubs zullen de supporters goed bij de nieuwe situatie moeten betrekken. Hoe dat georganiseerd dient te worden. Hoe gaan de bezoekersstromen lopen, hoe voorkom je opstoppingen? Ik weet dat ze met de hulp van de KNVB daarmee nu al bezig zijn. Samen zullen de betrokken partijen naar goede oplossingen moeten zoeken.”

Depla: ,,Publiek is er altijd. Als ze tijdens een wedstrijd niet in het stadion mogen zijn, dan zitten ze wel ergens anders in de stad. Voor de veiligheid is het dus deels ook een goede ontwikkeling dat er weer supporters naar binnen mogen. Dat is sowieso goed voor de sfeer. En voor jongeren tot 18 jaar geldt geen beperking meer en voor personen uit hetzelfde huishouden evenmin. Dus op dat vlak liggen ook mogelijkheden om de stadions te vullen.”