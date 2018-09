Depay: In Frankrijk zijn ze echt niet al drie maanden met Oranje bezig

Memphis Depay kreeg na de afscheidsinterland van Wesley Sneijder symbolisch het shirt met rugnummer 10 van de recordinternational. De aanvaller van Olympique Lyon nam het dankbaar aan, maar het betekent volgens hem niet dat hij zich nu ineens als de leider van Oranje gaat presenteren. ,,Wat ik doe en blijf doen, verandert hierdoor niet. Ik wil mezelf geen extra druk opleggen, het is niet zo dat ik nu het Nederlands elftal moet gaan dragen. Dat moeten we als team doen'', zei Memphis in het Stade de France.