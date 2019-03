Denzel dendert (even?) niet meer bij PSV

Door Maarten Wijffels



In de tweede helft van PSV – NAC was er zaterdag een moment dat de hoon massaal op Denzel Dumfries neerdaalde. Bij de zijlijn wilde hij een bal binnenhouden en terugspelen. Maar het leer kwam met licht effect voor zijn voeten gestuiterd en Dumfries punterde ‘m zo over de zijlijn.



Het zag er knullig uit. Automatisch dacht je terug aan zijn eerste Champions Leagueduel voor PSV, afgelopen juli in Borisov. En aan wat Ronald Koeman eerder dit seizoen eens zei over zijn eerste kennismaking met de speler. Dumfries deed in mei bij Oranje mee in een oefenstage. Nog als speler van Heerenveen, net voor zijn stap naar PSV. Koeman: ,,Als je toen had gezegd: deze jongen stel jij in het najaar op tegen Duitsland en Frankrijk in de Nations League, had ik dat nooit geloofd.’’



Maar Koeman stelde Dumfries op. En die deed het geweldig. In een periode dat hij ook ieders hart veroverde met verwoestende rushes langs de zijlijn bij PSV. Tussen september en december klaterde er massaal applaus van de tribunes, zoals bij die ene kopbal in de Kuip tegen Frankrijk. Dumfries leek op een onzichtbare ladder in het strafschopgebied geklommen, zo hoog kwam hij. Zoveel power straalde hij uit.