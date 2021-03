Degradatiestress: dit is het resterende programma van de kelderclubs

Situatie weer uitzichtlo­zer voor ADO na nederlaag tegen Heracles

13 maart Handhaving in de eredivisie is verder uit zicht geraakt voor ADO Den Haag. Kort nadat voornaamste concurrent Willem II van SC Heerenveen won (3-1), verloor de ploeg van trainer Ruud Brood in eigen huis met 1-2 van Heracles Almelo.