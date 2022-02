Degradatiespanning in de eredivisie: zelfs nummer tien FC Groningen moet zich nog zorgen maken

update Feyenoord kijkt nu tóch weer naar optie om verder te gaan met de Kuip in plaats van nieuwbouw

Feyenoord heeft officieel de opdracht gegeven tot een nieuw onderzoek naar het beste toekomstige stadion voor de voetbalclub. Naast een stadion aan de rivier, dat past bij de plannen voor Feyenoord City, wordt nu - wederom - nadrukkelijk gekeken of het huidige stadion is te verbouwen of te vernieuwen. Bijvoorbeeld door een renovatie met een derde ring.

10 februari