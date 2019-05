Degradatie leidt niet tot gedwongen ontslagen onder kantoorpersoneel NAC

Romero mikt op doorbraak in het volgende seizoen

16:30 Maxi Romero miste zondagmiddag het duel van PSV bij AZ wegens lichte enkelklachten. Het was geen ernstige blessure, omdat hij zaterdag alweer kon trainen. De 20-jarige Argentijn was voor de strijd in Alkmaar echter nog niet wedstrijdfit. Romero had in een oefenduel met Vitesse als invaller net een goede indruk achtergelaten.