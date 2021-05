Deceptie in Doetinchem: promotiestrijd ligt open na gelijkspel De Graafschap

De wedstrijd in Amsterdam in de voorlaatste speelronde eindigde in 1-1. De strijd om plek twee in de Keuken Kampioen Divisie, met de daaraan gekoppelde promotie, is daardoor nog niet beslist.



Directe concurrenten Go Ahead Eagles en Almere City wonnen vanavond namelijk wel, en staan met nog één speelronde te gaan op twee punten van De Graafschap. Beide clubs hebben bovendien een beter doelsaldo dan ‘De Superboeren’. Ook NAC Breda boekte een overwinning en is op drie punten achterstand van De Graafschap eveneens nog altijd een kandidaat voor de tweede plaats.