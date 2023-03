Debuterende Mats Wieffer schrok zich rot tegen Gibraltar: ‘Dacht dat ik mijn been brak’

Met videoVoor Mats Wieffer was het duel van het Nederlands elftal met Gibraltar ( 3-0 ) geen ontmoeting om snel te vergeten. De middenvelder van Feyenoord, vorig seizoen nog actief voor Excelsior, debuteerde als basisspeler in de nationale ploeg. ,,Het is nog allemaal een beetje onwerkelijk voor me”, zei hij.

De 23-jarige Wieffer kreeg na het duel complimenten van Ronald Koeman. ,,Hij heeft het heel goed gedaan, ook op de trainingen”, zei de bondscoach. ,,Toch was het best lastig”, zei Wieffer. ,,Je hebt natuurlijk zoveel ruimte. Dat vind ik soms nog lastiger dan dat je een beetje druk op je hebt. Uiteindelijk heb ik er van genoten. We hadden natuurlijk meer goals moeten maken, het zat ook niet altijd mee. We hadden veel kansen die er niet niet ingingen. Het had beter gekund, maar we hebben 3-0 gewonnen.”

Wieffer schrok in de openingsfase van de tweede helft toen hij de noppen van Liam Walker in een onderbeen kreeg. De middenvelder van Gibraltar kreeg een rode kaart voor zijn overtreding. ,,Dat was een behoorlijke schop”, zei de Feyenoorder. ,,Uiteindelijk gaat het weer prima, maar in het begin dacht ik wel even dat ik mijn been brak. Het deed behoorlijk veel pijn.”

Wieffer werd na een uur gewisseld. ,,Dat was wel een beetje volgens afspraak”, zei de middenvelder die er in juni weer bij wil zijn als Oranje in eigen land met Kroatië, Spanje en Italië om winst van de Nations League strijdt. ,,Ik moet zorgen dat ik zo blijf spelen en dan zie ik wel wat de toekomst gaat brengen”, zei hij. ,,Als je drie maanden geleden had voorspeld dat ik mijn debuut zou maken in Oranje, dan was je voor gek verklaard. Uiteindelijk is het wel gebeurd en ik ben er heel trots op.”

Programma EK-kwalificatie

Standen EK-kwalificatie

Statistieken EK-kwalificatie

Volledig scherm Mats Wieffer. © ANP