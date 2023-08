Debutant Leo Sauer (17) redt in slotfase punt voor stroef Feyenoord op bezoek bij Sparta

Feyenoord heeft in blessuretijd een nederlaag weten te voorkomen in de Rotterdamse derby tegen Sparta. De 17-jarige Slowaakse debutant Leo Sauer hielp de regerend landskampioen aan een punt op Het Kasteel: 2-2.

Het was een zenuwslopende slotfase. Feyenoord dat alles op alles zette om nog te winnen, Sparta dat tot het uiterste ging om niet de volledige 2-0 voorsprong te verspelen. Uiteindelijk bleef het bij 2-2 op het Kasteel, dankzij een schitterende redding van Nick Olij die diep in blessuretijd een vrije trap van Igor Paixao onschadelijk maakte.

En zo was er na een spektakelstuk eigenlijk niemand echt tevreden. Feyenoord won weer niet en Sparta zag een 2-0 als sneeuw voor de zon verdwijnen.







De manier waarop Sparta aan de leiding kwam, daar moet Arne Slot van hebben gegruweld. Dat de regerend landskampioen aan de bal matig is, dat kan in de eerste weken van de competitie. Maar waar Slot altijd druk op de bal eist, was de wijze waarop Jonatham de Guzman zichzelf de ruimte verschafte om een voorzet te geven er eentje die hem nauwelijks een zweetdruppel zal hebben gekost.



De voormalig speler van Feyenoord ging in een slakkentempo met een boogje om ploeggenoot Said Bakari heen en de Feyenoorders Igor Paixao en Calvin Stengs vonden het allemaal wel prima. De Guzman keek even en zocht met zijn voorzet Charles-Andreas Brym. De spits zag David Hancko onder de bal doorgaan en Thomas Beelen teveel afstand van hem nemen. En ook het keeperswerk van Timon Wellenreuther was niet van het hoogste niveau. De 1-0 van Brym deed het Kasteel ontploffen, maar zorgde vast ook voor een gespannen sfeer in de kleedkamer van Feyenoord.

Volledig scherm Spelers van Feyenoord balen na de 1-0. © Pro Shots / Kay Int Veen

Slot moest Justin Bijlow vervangen, de doelman liep een breukje in de pols op in aanloop naar de derby en zette Ramiz Zerrouki op de bank om zijn bekritiseerde middenveld weer aan de praat te krijgen. Maar één helft tegen Sparta leverde eigenlijk maar anderhalve kans op. Quilindschy Hartman verscheen op de achterlijn maar de Rotterdammer vond geen medespeler voor het doel. En een bal die via spits Santiago Giménez voor de voeten van Stengs belandde. De aankoop schoot in de handen van Nick Olij.

Sparta zag een schot van De Guzman op de vuisten van Wellenreuther belanden. Maar de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk vond dat verder wel prima, op jacht naar een goed resultaat tegen de grote broer uit het zuidelijke deel van de stad. En het geloof in die opdracht werd kort na rust heel groot. Hancko verloor de bal, de counter van Sparta was vlijmscherp en wederom Brym ramde de bal langs Wellenreuther in de hoek: 2-0.



Feyenoord stond toen al zonder Alireza Jahanbakhsh en Thomas Beelen. De aanvaller en de verdediger bleven na de rust in het kleedlokaal. Slot bracht de Slowaakse tiener Leo Sauer en de weer fitte Gernot Trauner. Na de 2-0 kwamen ook Ayase Ueda en Yankuba Minteh voor Hartman en Stengs.

Volledig scherm Charles-Andreas Brym viert een goal. © ANP

Het moest een slotoffensief opleveren en dat leek ook te gebeuren toen Ueda de bal klaar kopte voor Minteh. De Gambiaan zag de VAR ingrijpen en de treffer annuleren. Sparta moest nog twintig minuten zien te overleven. Giménez knikte een kwartier voor tijd de 2-1 achter Olij, de eerste treffer van Feyenoord dit seizoen inclusief de verloren strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-1).



Pelle Clement liet een gigantische kans op de 3-1 liggen, Wellenreuther redde en dat deed de Duitser even later ook bij een poging van Jeremy van Mullem. De zes minuten extra - Slot schudde het hoofd toen het aantal werd omgeroepen - was nog maar net ingegaan of het wsas 2-2. Ueda, die net als Minteh uitstekend inviel, legde de bal klaar en Sauer schoot snoeihard raak: 2-2.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Het zit erop! Feyenoord speelt gelijk in de Rotterdamse derby tegen Sparta. Op Het Kasteel wordt het 2-2. Bedankt voor het volgen van dit liveblog, graag tot ziens! Gele kaart voor Jeremy van Mullem GOAL! 2-2 Feyenoord! Doelpunt van Leo Sauer! De 17-jarige debutant doet het voor de bezoekers! Zit er nog meer in of eindigt de Rotterdamse derby tussen Sparta en Feyenoord in een gelijkspel? Quinten Timber wordt vervangen door Javairô Dilrosun Clement scoort niet Pelle Clement gaat op keeper Timon Wellenreuther af, maar hij krijgt het niet voor elkaar de Feyenoord-goalie te omspelen. Dat was een enorme kans om de derby te beslissen in het voordeel van Sparta. Joshua Kitolano wordt vervangen door Pelle Clement Vito van Crooij wordt vervangen door Tobias Lauritsen GOAL! 2-1 Feyenoord! Doelpunt Santiago Giménez! De Mexciaanse spits is alert bij een voorzet en maakt zijn eerste officiële treffer van het seizoen. Kan Feyenoord een nederlaag nog voorkomen in deze Rotterdamse derby tegen Sparta op Het Kasteel? Charles-Andreas Brym wordt vervangen door Rick Meissen De tweevoudig doelpuntenmaker wordt naar de kant gehaald. VAR grijpt in: goal Feyenoord gaat niet door Yankuba Minteh denkt Feyenoord weer terug in de wedstrijd te helpen op aangeven van Ayase Ueada, een andere invaller, maar de treffer gaat niet door. De VAR heeft buitenspel geconstateerd. Kopkans Van Crooij Vito van Crooij kan vrij koppen, maar de bal gaat ruim naast. Dat was een goede kans voor Sparta op de 3-0. Feyenoord gaat risico's nemen in jacht op doelpunten. Niet gek, want de slotfase breekt aan. Quilindschy Hartman wordt vervangen door Ayase Ueda Calvin Stengs wordt vervangen door Yankuba Minteh Jonathan de Guzman wordt vervangen door Jeremy van Mullem Koki Saito wordt vervangen door Agustin Anello Schot Timber Quinten Timber ontdoet zich van zijn tegenstander en haalt uit, maar Sparta-keeper Nick Olij heeft een katachtige redding in huis. GOAL! 2-0 Sparta! Doelpunt van Charles-Andreas Brym! Wéér doet de Canadese spits het voor de thuisploeg. Hij controleert fraai en schiet zeer overtuigend raak. Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther is kansloos: Sparta leidt met 2-0 en lijkt op weg naar een gigantische stunt tegen de regerend landskampioen. Jeroen Rijsdijk kan de eerste geboren Rotterdammer worden die in het betaald voetbal als Sparta-trainer van Feyenoord wint. Rijsdijk hoopt te doen wat Pim Visser, Leo Steegman, Rob Baan, Rob Jacobs en Jan Everse in negentien pogingen niet lukte (W0-G10-V9, alle competities). Geertruida raakt bal verkeerd Lutsharel Geertruida probeert het maar eens, maar hij raakt de bal verkeerd. Het rollertje gaat ver naast. Alireza Jahanbakhsh wordt vervangen door Leo Sauer Feyenoord-trainer Arne Slot wisselt twee keer bij de start van de tweede helft. Sauer (17) maakt zijn officiële debuut, terwijl Gernot Trauner terugkeert na langdurig blessureleed. Jahanbakhsh en basisdebutant Thomas Beelen zien we niet meer in actie vandaag. Thomas Beelen wordt vervangen door Gernot Trauner

