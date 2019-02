De Wit per direct weg bij Vitesse, Pascal van Wijk nieuwe directeur

De Wit (56) was ruim vijf jaar de directeur van Vitesse. In die periode voerde hij zware bezuinigingen door, nadat clubeigenaar Merab Jordania jarenlang forse verliezen had gemaakt. De Arnhemse kwalificeerde zich in die periode ook meermaals voor Europees voetbal. Hoogtepunt van zijn ambtsperiode was de KNVB-beker in 2017, waarbij AZ met 2-0 werd verslagen.