De verwachte opstellingen voor Super Sunday en de andere duels in de eredivisie

De ontknoping van de eredivisie nadert en er is nog helemaal niets beslist. Zowel bovenin als onderin is het nog ontzettend spannend. Komende zondag staan de toppers AZ - Ajax en Feyenoord - PSV op het programma. Bekijk hieronder de vermoedelijke opstellingen en het blessurenieuws van de clubs aan de vooravond van speelronde 32.

SC Cambuur - RKC Waalwijk (vanavond, 20.00 uur)

Bijzonderheden SC Cambuur: Cambuur blijft sukkelen met de linksbackpositie. Alex Bangura en David Sambissa zijn geblesseerd. Nu krijgt Sekou Sylla weer de kans. Hij kreeg tegen PSV nog de rode kaart. Tom Boere deed weer mee aan de groepstraining. Mogelijk komt hij dit seizoen nog in actie.

Bijzonderheden RKC Waalwijk: Als RKC wint, komt het op 34 punten, dat is altijd de doelstelling van trainer Joseph Oosting geweest. Jens Odgaard, Dario van den Buijs, Sebbe Augustijns en David Min zijn afwezig vanwege blessureleed.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC Waalwijk. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Cambuur. © DPG Media

FC Twente - Fortuna Sittard (zaterdag, 18.45 uur)

Bijzonderheden FC Twente: Voor de geblesseerde Daan Rots, Wout Brama en Luca Everink komt het affiche met Fortuna Sittard te vroeg. Twente wil zich in eigen huis revancheren na de 1-1 remise tegen het tiental van Heracles van afgelopen weekend.

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Om handhaving te bereiken staat Fortuna Sittard morgenavond voor de zware uitdaging om FC Twente in eigen huis een of meerdere punten af te snoepen. Coach Sjors Ultee kiest vermoedelijk voor de formatie die onlangs ook al succesvol was tegen Go Ahead Eagles.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © DPG Media

PEC Zwolle - FC Utrecht (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden PEC Zwolle: PEC-spits Oussama Darfalou is niet op tijd fit om mee te spelen in de wedstrijd tegen FC Utrecht. De spits ontbrak vorige week tegen Ajax ook al vanwege een spierblessure. De hoop was dat hij deze week kon terugkeren, maar hij heeft een terugval gehad.

Bijzonderheden FC Utrecht: Henk Veerman keert tegen PEC Zwolle terug in de selectie van FC Utrecht. De spits speelde op 5 maart zijn laatste duel voor de club. Ook Mimoun Mahi en Sander van de Streek, die vorige week tegen NEC nog ontbraken, zijn er weer bij.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van FC Utrecht. © AD Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC. © DPG Media

Willem II - Heracles (zaterdag, 20.00 uur)

Bijzonderheden Willem II: De jonge middenvelder Ringo Meerveld onderging een tijd geleden een kijkoperatie aan zijn knie en traint ook weer (deels) mee, maar is nog niet klaar voor speelminuten. Freek Heerkens, die vorige week ziek was, is wel weer helemaal fit en zal tegen Heracles Almelo zijn 200ste wedstrijd voor Willem II gaan spelen.

Bijzonderheden Heracles: Achter de naam van Adrián Szőke staat een vraagteken. De aanvaller van Heracles is ziek en daardoor mogelijk niet op tijd fit voor de ontmoeting met Willem II. Met een overwinning blijft Heracles in de race voor deelname aan de play-offs.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles tegen Willem II. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © DPG Media

FC Groningen - Sparta (zaterdag, 21.00 uur)

Bijzonderheden FC Groningen: Na vier nederlagen op rij heerst er chagrijn bij Groningen, dat desondanks achtste bleef. Goed nieuws kwam uit de ziekenboeg: Tomas Suslov is hersteld van zijn hamstringblessure en keert terug in de wedstrijdselectie. Hij kan volgens trainer Danny Buijs nog geen hele wedstrijd spelen. Verder is het de vraag in hoeverre Buijs de bezem door de opstelling haalt na de off-day tegen RKC Waalwijk.

Bijzonderheden Sparta: Sparta-trainer Maurice Steijn houdt morgenavond, voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen, vast aan de ploeg die afgelopen zaterdag al startte tegen AZ. Dat betekent dat zowel de aanvallend ingestelde Younes Namli als Sven Mijnans in de basis starten.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van FC Groningen tegen Sparta. © DPG Media

NEC - Go Ahead Eagles (zondag, 12.15 uur)

Bijzonderheden NEC: NEC start met Ali Akman in de basis tegen Go Ahead Eagles. De spits keert terug van een schorsing. Jonathan Okita fungeerde de afgelopen twee duels als spits, maar speelt tegen Go Ahead als linksbuiten. Souffian El Karouani krijgt waarschijnlijk de voorkeur boven Calvin Verdonk op de linksbackpositie. NEC mist de geblesseerden Magnus Mattsson, Cas Odenthal, Wilfried Bony en Edgar Barreto.

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles doet bij NEC na twee nederlagen een nieuwe gooi naar de achtste plaats en een play-off ticket om Europees voetbal. Dat gebeurt wel zonder Cuco Martina (keelontsteking), Giannis Botos (kuitblessure) en Frank Ross (privé-omstandigheden). Joris Kramer, Ogechika Heil en Evert Linthorst zijn twijfelgevallen. Jay Idzes keert terug in de selectie na een blessure. Boyd Lucassen vervangt Martina als rechtsback, Justin Bakker viel in die wedstrijd in voor de uitgevallen Kramer.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Go Ahead tegen NEC. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van NEC tegen Go Ahead © DPG Media

AZ - Ajax (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden AZ: Het is nog de vraag of Bruno Martins Indi fit genoeg is om te spelen. De voormalige international trainde de hele week nog niet mee met de selectie. AZ won en verloor al een keer van Ajax dit seizoen. De nederlaag werd geleden in een bekerwedstrijd begin maart.

Bijzonderheden Ajax: Erik ten Hag kreeg deze week goed en slecht nieuws uit de ziekenboeg. Een fikse tegenvaller was de blessure aan de linkerenkel van Ryan Gravenberch, die niet meer meedoet in de titelstrijd. Wel zijn onder andere Noussair Mazraoui en Steven Berghuis weer volledig fit. De coach wil niet zeggen of hij daardoor terugschakelt naar een 4-3-3-formatie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Ajax tegen AZ. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling AZ. © DPG Media

Vitesse - SC Heerenveen (zondag, 14.30 uur)

Bijzonderheden Vitesse: Vitesse wil in de eredivisie boven FC Utrecht eindigen. Dat is belangrijk bij de verdeling van de televisiegelden in het nieuwe seizoen. ,,Wij zijn daarbij zeker van de play-offs, maar in de eredivisie hebben tal van clubs nog grote belangen”, weet coach Thomas Letsch. ,,Dat geldt ook voor al onze tegenstanders, misschien ook Ajax nog in de slotronde van de competitie. Wij moeten onze sportieve plicht vervullen.” Letsch kan niet beschikken over Riechedly Bazoer (geschorst), Maximilian Wittek (schouder), Jeroen Houwen (jukbeen), Yann Gboho (lies) en Dominik Oroz (dienstplicht Oostenrijk).

Bijzonderheden SC Heerenveen: Nick Bakker viel vorige week in de derby tegen SC Cambuur geblesseerd uit en zijn meespelen is twijfelachtig. Zijn vervanger Joost van Aken, de man van de 3-3 in blessuretijd, is er sowieso niet bij. Hij is opnieuw geblesseerd.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen tegen Vitesse. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Vitesse tegen Heerenveen. © DPG Media

Feyenoord - PSV (zondag, 16.45 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: Arne Slot bekijkt morgen pas wie hij kan opstellen tegen PSV na de zware halve finale in Frankrijk tegen Olympique Marseille. De trainer zoekt een moment om Philippe Sandler te laten debuteren. De verdediger zat al enkele keren bij de wedstrijdselectie maar speelde nog niet. Keeper Justin Bijlow werkt hard aan zijn herstel maar is er nog niet bij.

Bijzonderheden PSV: Voor PSV is zondag een dag waarop de ploeg een nieuw kampioenschap dichterbij kan zien komen, de tweede plek veilig kan stellen of de eerste plaats ziet wegvallen. Zelfs plek twee is nog niet zeker, al is het gat met Feyenoord zeven punten. Een ding is wel zeker: PSV moet winnen in de Kuip om nog kampioen te kunnen worden. Dat lukt de Eindhovenaren de laatste periode maar zelden.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling van Feyenoord tegen PSV. © DPG Media