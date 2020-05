De verjaardag van... Stanley Elbers: ‘Als transfervrije speler heb je in deze tijd sowieso niet veel te willen’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Stanley Elbers (28), voormalig speler van onder meer Excelsior. Voor de uitbraak van het coronavirus maakte Elbers zijn minuten als huurling voor RKC Waalwijk.

Van harte gefeliciteerd, hoe vier je het?

,,Dankjewel man! Ik zit nu in de auto terug naar huis. We hebben net getraind. Ik vier mijn verjaardag sowieso nooit zo uitbundig. Meestal komt er gewoon wat familie langs. Dat zal deze keer dan wat minder zijn dan normaal. Ik vier het gewoon met mijn gezin en mijn ouders. Maar wat ik al zei, ik vind mijn verjaardag nooit zo’n bijzondere dag.”

Je hebt vanochtend dus kunnen trainen. Hoe bevalt het, in zulke kleine groepjes bezig zijn?

,,Ja eerst trainden we in tweetallen, toen we net begonnen. Toen moest je natuurlijk ook afstand houden tussen elkaar. Maar nu trainen we in iets grotere groepen, met acht personen volgens mij. Dat is wel iets leuker dan met zijn tweeën. Je pass/trap oefeningen zijn wat leuker en beter uit te voeren. Voorheen met zijn tweeën was ook leuk, maar dat begon al snel te vervelen. Dit is beter. Gewoon wat meer praat met verschillende mensen en grotere oefeningen.”

Wat heb je de afgelopen twee maanden gedaan? Hadden jullie een strak schema van de club gekregen?

,,Ja dat wel. Bij RKC hadden we een loopschema en de fysio’s stuurden filmpjes waarin zij oefeningen voordeden. Zij plakten daar tijden aan. Dat deed ik eigenlijk. Het was wel saai natuurlijk omdat het heel anders is dan op het veld. Je raakt geen bal aan. En veldjes mocht je ook niet op want die waren gesloten. Dus het was vooral lopen en een beetje kracht training doen. Ik ben wel echt blij dat we weer mogen trainen.”

Je bent verhuurd aan RKC Waalwijk door PEC Zwolle en hebt een aflopend contract dat niet wordt verlengd. Weet je al iets over volgend seizoen?

,,Nee nog niet. Ik denk dat het voor transfervrije spelers erg onzekere tijden zijn. Clubs weten nog niet waar ze aan toe zijn. Hebben nog niet alle inzichten over hun budget. Ik denk dat iedereen wel een beetje in hetzelfde schuitje zit. En dat het allemaal iets langer gaat duren dit jaar. Maar uiteindelijk moet het wel goed komen. Vooralsnog zijn het alleen oriënterende gesprekken die je voert. Maar nog niks concreet. Je verteld elkaar daarin ook dat het een beetje afwachten is. Over één a twee maanden weten de clubs en ikzelf ook wat meer. Dus het is vooralsnog een beetje onzeker allemaal, maar dat is in elke sector zo op dit moment.”

Wat zijn jouw ambities nog? Wil je in de eredivisie blijven, wil je nog is in het buitenland spelen?

,,Ik denk dat je sowieso niet heel veel te willen heb op dit moment. Je moet gewoon kijken wat er voorbij komt. Alleen heb ik wel de ambitie om in de eredivisie te blijven. Ik heb nu iets van acht jaar eredivisie voetbal gespeeld, dat is wel gewoon mijn doel.”

Wat je zegt, je hebt er al wat jaren opzitten nu in de eredivisie. Wat is jouw mooiste seizoen geweest tot nu toe?

,,Ik denk mijn tweede jaar bij Excelsior. Dat was echt mijn beste tijd. We hadden een leuke groep, een leuke staf erbij. Daar had ik het echt wel naar mijn zin. En hetzelfde geldt eigenlijk nu wel bij RKC. Hier heb ik het ook erg naar mijn zin. Ook al was het kort. Ik heb natuurlijk een best wel heftige blessure gehad, maar toch vond ik het erg fijn hier in Waalwijk. Ik was net weer fit, dus het is wel echt zonde dat het zo abrupt moet eindigen. Ik dacht echt nog tien wedstrijden te gaan vlammen voor RKC, maar dat bleef helaas maar bij twee potjes.”