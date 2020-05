De verjaardag van... Rick Kruys: ‘Enorm balen dat bekerfinale niet gespeeld wordt’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Rick Kruys (35 jaar), de assistent-trainer van FC Utrecht die de afgelopen corona-weken een database heeft aangelegd van de wedstrijden van de club en nu nauwlettend in de gaten houdt of spelers elkaar niet kruisen op de training.

Gefeliciteerd Rick. Weer feest bij de familie Kruys. Gisteren je vader en jij vandaag.

,,Ja dat vieren we doorgaans goed maar nu doen we dat toch wat meer ingetogen. We hebben wel wat mensen uitgenodigd maar we houden die anderhalve meter toch goed in de gaten.”

Wat kan de assistent-trainer van FC Utrecht doen in twee voetballoze maanden?

,,Ik heb best veel gedaan. Het was even omschakelen maar daarna ben ik me gaan storten op het bekijken van de wedstrijden die we met FC Utrecht hebben gespeeld dit seizoen. Dan kijk je naar wat er fout is gegaan, wat goed en hoe we dat zouden kunnen verbeteren. Ik heb nu een database aangelegd van de eigen ploeg. Ondertussen heb ik opdrachten van de trainerscursus gemaakt, al kon ik het uiteindelijke examen niet doen vanwege corona. Ik heb me ondertussen ook laten inspireren door de documentaire The Last Dance van Michael Jordan op Netflix. Het mooiste daaraan vind ik de rol die Jordan op zich neemt binnen het team. Dat ook hij een team nodig heeft om te kunnen winnen en dat, dat team een geheel kan vormen ondanks al die verschillende karakters in de groep. Het deed me uiteraard ook denken aan de voetbalwereld en hoe ik dat momenteel ervaar bij Utrecht.”

Inmiddels heb je ook alweer op het veld gestaan. Hoe was dat?

,,We zijn in de voorbije weken natuurlijk al flink bezig geweest met hoe we de trainingen het beste kunnen inrichten binnen de regels. Het was goed om weer op het veld te staan en ook weer apart. We moeten de regels streng naleven, dus ik heb er goed op gelet dat er steeds maar drie spelers op een helft blijven staan. Bij de pass-en trapvorm die we deden was het goed opletten dat de spelers elkaar niet kruisen. Dat is best lastig bij die oefening.”

Ondertussen hopen jullie bij Utrecht nog altijd dat er iets gedaan kan worden aan het KNVB-besluit om jullie geen plekje in de Europa League te geven