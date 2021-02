De Twentse derby is terug: ‘Deze regio is één grote rode vlek en een klein plukje zwart-wit’

Door Leon ten Voorde



Hij heeft het nog aangekaart bij de KNVB, maar het antwoord uit Zeist was duidelijk: het gaat niet gebeuren. Als het aan Heracles-directeur Rob Toussaint had gelegen, was de derby eerst in Enschede gespeeld in plaats van in zijn eigen stadion. „Zij hebben de derby vorig seizoen gehad, wij niet omdat de competitie werd afgebroken”, zo luidde zijn argument. Hoe later in het seizoen, hoe groter de kans dat er weer publiek in de stadions mag, aldus Toussaint. Vanavond zal hij het moeten doen met een verlaten Erve Asito. Geen spreekkoren over en weer, geen stekeligheden, geen ludieke spandoeken, maar een oorverdovende stilte.