De transformatie van Kökçü: minder goals en meer vuile meters

Door Mikos Gouka



Arne Slot leefde in de veronderstelling dat Orkun Kökçü donderdagavond tegen Slavia Praag zich met liesklachten aan de zijkant had gemeld. De trainer trok zijn wenkbrauwen op toen hem werd gevraagd of dat euvel wel is hersteld als Feyenoord zich zondag in Arnhem meldt voor de wedstrijd tegen Vitesse. De speler zelf nam een deel van die twijfel al snel weer weg door te stellen dat hij helemaal niet geblesseerd is. Na een uur tegen de Tsjechen had hij simpelweg geen energie meer over voor een voetbalgevecht met de kampioen van Tsjechië.