De traditionele top 3, AZ of een outsider? Wie kroont zich tot landskampioen?

Bij AZ is een verwachte leegloop uitgebleven. Smaakmakers Calvin Stengs en Myron Boadu spelen nog steeds in het AFAS Stadion en aanvoerder Teun Koopmeiners zet nog steeds de lijnen uit bij de ploeg van trainer Arne Slot. De voorbereiding was wisselvallig. Maar AZ kwalificeerde zich wel voor de derde voorronde van de Champions League tegen Dinamo Kiev. Een aderlating is het vertrek van Stijn Wuytens naar Lommel SK. Daar is Timo Letschert voor in de plaats gekomen. Kan AZ weer meedoen om de titel?