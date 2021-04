De Stuurlui met Sjoerd Mossou | ‘Voor Feyenoord is het van week tot week overleven’

Een gemiste strafschop van Dusan Tadic en een enorme blunder van Kjell Scherpen deden Ajax gisteravond uiteindelijk de das om tegen AS Roma. De 1-2 nederlaag dwingt Ajax om volgende week te winnen in Stadio Olimpico. ,,Echt heel teleurstellend, want in vijf minuten ging het helemaal mis”, zal Sjoerd Mossou. ,,Je zag dat ze heel veel last hadden van die tegenslagen, het werd kwetsbaarder. De twijfel sloop er onnodig in. Dat was echt heel erg zonde. Er was voor die momenten namelijk niks aan de hand.”