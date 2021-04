De Stuurlui met Sjoerd Mossou | ‘Voor Europees succes moet Ajax nogmaals doorselecteren’

podcastIn de podcast De Stuurlui blikt voetbalverslaggever Sjoerd Mossou elke vrijdag in twintig minuten vooruit op het eredivisieweekend. Samen met presentator Etienne Verhoef bespreekt hij in deze aflevering de hobbelige weg richting de titel voor Ajax, de alweer gesneuvelde Super League en nog veel meer.

Ajax had zich komende zondag voor de 35ste keer in de clubhistorie tot landskampioen kunnen kronen, maar daarvoor diende het gisteravond eerst te winnen van FC Utrecht. De Amsterdammers bleven echter steken op een 1-1 gelijkspel. ,,Het was bijzonder matig”, zag Mossou. ,,Je wilt als Ajax glorieus naar een kampioenswedstrijd toe, maar dat was niet te zien.” Komende zondag kan Ajax tegen AZ alsnog kampioen worden, maar daarvoor is het afhankelijk van het resultaat van PSV.

Het grootste probleem tegen FC Utrecht lag volgens Mossou bij het ontbreken van Davy Klaassen. De middenvelder begon op de bank. ,,Zonder hem is het al snel flets, komt er moeilijk vaart in. Je merkt dat het moeilijk wordt als je bij Ajax spelers als Klaassen, Blind en Tadic weghaalt. Aan elf spelers kom je prima, maar het wordt toch wat dun als er een of twee wegvallen. Voor Europees succes zullen ze echt nog een keer moeten doorselecteren.”

Quote Een mislukte coup, daar kun je gerust een boek over schrijven. Sjoerd Mossou

Niet Ajax haalde deze week de voorpagina’s van de internationale kranten, maar de zeer omstreden Super League. Twaalf voetbalgiganten lanceerden zondagavond een plan om een gezamenlijke competitie te vormen, maar 48 uur later stortte het kaartenhuis alweer in elkaar. ,,Het was een soort overval”, aldus Mossou. ,,De voorzitters van die clubs waren gewoon in paniek door corona, clubs als FC Barcelona en Real Madrid. Ze hebben het als een dief in de nacht geprobeerd. Een mislukte coup, daar kun je gerust een boek over schrijven.’’

Zoals elke week komen er in de podcast meerdere onderwerpen aan bod. Zo gaat het naast Ajax en de Super League ook over de clichépandemie, ADO Den Haag, hooligan Wesley én je kunt je hersens kraken met een nieuwe huiskamervraag.

Volledig scherm Podcast De Stuurlui. © AD