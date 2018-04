'De Spijker' Van Tiggelen wordt scout bij Sparta

Van Tiggelen, die zijn bijnaam dankte aan zijn tanige lijf en zijn scherpe manier van verdedigen, speelde tussen 1978 en 1983 voor Sparta. De 56-voudig international was nadien als trainer eveneens diverse keren werkzaam op Het Kasteel.



Met Van Tiggelen treden ook Aad Andriessen, Ger Bruijs, Frank Franken en René de Hoon in dienst als scout. ''Nadat we de technische staf voor het eerste en tweede elftal rond hadden voor het nieuwe seizoen, begonnen we met het samenstellen van de scoutingsstaf'', vertelt technisch manager Henk van Stee. ''Hierin was kwaliteit uiteraard de belangrijkste eis en ook het feit dat zij een verleden bij de club hebben, speelde zeker mee. We zijn erg blij dat we weer een aantal mensen met groot Sparta-hart aan de club kunnen binden, die onafhankelijk van eredivisie of eerste divisie aan de slag zullen gaan. Hiermee waarborgen we de toekomst en de identiteit van de club. De scouting en de jeugdopleiding zijn de levensaders van Sparta.''



Het vijftal zal medeverantwoordelijk zijn voor het samenstellen van de selectie voor het eerste en tweede elftal voor het nieuwe seizoen.