De spagaat van Ronald Koeman: bondscoach heeft na Gibraltar paar maanden de tijd om na te denken

Wout Weghorst: ‘Ik kom altijd naar Zeist met de insteek om plan A te worden’

Als er íémand in een flow is aangesloten bij Oranje, is het Wout Weghorst (30) wel. Sinds hij bij Manchester United zit, speelde de club 18 wedstrijden en alle 18 keer had Weghorst een basisplaats. ,,Mijn droom is altijd geweest om het maximale uit mijn carrière te halen. Om mijn plafond aan te tikken. Het maakt me ontzettend trots en gelukkig.’’