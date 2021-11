De spagaat van de voetbalanalyticus: ‘Je moet ertegen kunnen dat mensen je een eikel vinden’

‘Straalbe­zo­pen’ Van der Vaart geniet in Amsterdam samen met Polman van darts

Tussen de 2500 dartfans in AFAS Live werden door de camera's twee opvallende supporters gespot. Niemand minder dan ex-international Rafael van der Vaart was bij de World Series of Darts Finals aandachtig toeschouwer. Voor de gelegenheid had hij zijn vriendin en tophandbalster Estavana Polman meegenomen.

1 november