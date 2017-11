'De Sjaak Swart-kleedkamer? Dat is wel grappig'

In mei 2016 zorgde Ajax-icoon Sjaak Swart voor wat opschudding. De 79-jarige rechtsbuiten liet zich van een onsportieve kant zien door, toen Ajax in Doetinchem de landstitel verspeelde, op te merken: 'Ik hoop dat De Graafschap degradeert'.



Dus toen de ploeg van coach Henk de Jong gisteren na afloop van de veegpartij bij de Sjaak Swart-kleedkamer instapte, moet er even in wat vuistjes gelachen zijn. ,,Ik heb niet eens gezien dat we in de Sjaak Swart-kleedkamer zaten’’, zei De Graafschap-trainer De Jong daarover. ,,Maar het is inderdaad wel grappig.’’



De Jong had De Graafschap sinds zijn entree in januari van dit jaar overigens nog nooit zo goed zien voetballen. ,,Aanvallend en met veel lef. We hebben Ajax meteen onder druk gezet en daar wisten ze geen raad mee. Ik ben erg trots op de jongens.’’