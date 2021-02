De route van Idrissi: via NAC, Feyenoord, Groningen en AZ naar Ajax

Idrissi bleek een koopje voor de Alkmaarders. De Marokkaans international presteerde meteen goed in het frisse elftal van John van den Brom. Hij was in de laatste twaalf wedstrijden van dat seizoen betrokken bij liefst negen doelpunten (drie goals en zes assists). Idrissi had direct een groot aandeel in de behaalde derde plaats in de eredivisie. Ook het seizoen erop was hij belangrijk. In 32 wedstrijden maakte hij zeven doelpunten en gaf hij negen assists.



In het door corona afgebroken vorige seizoen, was Idrissi op zijn best in Nederland. Samen met Owen Wijndal vormde hij misschien wel de gevaarlijkste linkerflank van de eredivisie. In 25 wedstrijden was hij betrokken bij achttien doelpunten met dertien goals, vijf assists. Ook in de Europa League liet hij zich vorig seizoen nadrukkelijk zien. Hij maakte in acht duels twee goals en leverde twee assists af.