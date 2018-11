De Nooijer op non-actief gezet bij FC Dordrecht

De Nooijer was aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer bezig bij de club, waar hij van 2004 tot en met 2006 als trainer actief was. In 2013 vierde hij zijn terugkeer aan de Krommedijk als assistent van hoofdtrainer Harry van den Ham in het jaar dat FC Dordrecht de promotie naar de eredivisie bewerkstelligde. Ook was hij assistent van de hoofdtrainer Ernie Brandts en Jan Everse. In 2016 volgde hij Van den Ham op als hoofdtrainer. In het eerste seizoen ontsnapte FC Dordrecht ternauwernood aan degradatie uit de eerste divisie, vorig seizoen haalde De Nooijer met de Dordtse ploeg de derde periodetitel en werd de halve finale van de play-offs bereikt na een sensationele 4-1 zege bij SC Cambuur.