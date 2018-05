De nieuwe trainer van Excelsior: de fysio

Poldervaart slaagde enkele dagen geleden voor de UEFA Pro-trainersopleiding, waardoor hij de papieren heeft om bij een betaald voetbalorganisatie voor de groep te staan. Naast zijn werk bij Excelsior is hij sinds medio 2015 hoofdtrainer van tweede divisionist BVV Barendrecht. Dat jaar ontving hij ook de Rinus Michels Award, als beste amateurtrainer van Nederland, voor zijn eerdere werk bij VV Zwaluwen.



Excelsiors algemeen directeur Ferry de Haan wil nog niet op de zaken vooruitlopen. ,,We zijn met meerdere trainers in gesprek, waaronder met Adrie. We verwachten op korte termijn wel een nieuwe trainer te kunnen presenteren.''



Onder Van der Gaag eindigde Excelsior de afgelopen seizoenen respectievelijk op de twaalfde en elfde plaats in de eredivisie. Nadat hij begin maart zijn vertrek bekendmaakte, klopte de clubleiding eerst aan bij Marcel Keizer en Ernest Faber. Nadat die onderhandelingen afketsten, kwam Poldervaart serieus in beeld.