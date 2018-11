De Mos fileert ‘nieuw’ Jong Oranje: ‘Deze lichting is allemaal doorsnee’

Door Tim Reedijk Erwin van de Looi besloot na de mislukte EK-kwalificatiecyclus door te selecteren bij Jong Oranje. Met jonge talenten die in het buitenland hopen door te breken. Al dat nieuwe talent is natuurlijk een perfect moment om Aad de Mos eens aan de tand te voelen. De oud-trainer gebruikt zijn vrije tijd graag om jeugdwedstrijden te bekijken en talent te ontdekken. Over Ajacied Perr Schuurs zei hij laatst nog in een groot interview met deze site dat hij ‘altijd verkeerd’ staat. En een jaar geleden zag hij in Obispo nog een groter talent dan Matthijs de Ligt.

,,Die heeft niet de goede stappen gemaakt”, vindt De Mos. ,,Dat zal ook deels aan hemzelf liggen. Hij heeft genoeg gesproken met André Ooijer die hem zat aanwijzingen heeft gegeven. Maar dan zie ik hem spelen tegen NEC, waar Jong PSV leidde met 2-4 en NEC wilde gaan pompen met een extra speler erbij. Optreden doet ‘ie niet. Het is allemaal leuk aan de bal, maar hij zal snel aan de slag moeten.” Obispo is dus één van die tien nieuwe namen bij Jong Oranje. Dit nieuwe beloftenteam – hoe zit het volgens De Mos met de potentie voor wat later het ‘grote’ Oranje moet gaan vormen?

,,Ik vind deze lichting doorsnee, anders hadden die spelers allang in het eerste elftal van hun clubs gespeeld. Zo’n Schuurs en Obispo moeten lang doorgroeien, want zij komen in het Nederlands elftal voorlopig niet aan de bak door Van Dijk en De Ligt die daar nog jaren achterin kunnen staan. En nee, de Bijlevelds van deze wereld zijn goede spelers, maar niet de jongens die ik zou adviseren als een buitenlandse club zou vragen welke Nederlandse speler ze moeten halen.” En hoe zit het dan met Chong en Markelo, die bij grote clubs in het buitenland actief zijn? ,,Ach, je kent de filosofie van een Manchester City, Manchester United of Chelsea. Ze halen veertig spelers en ze hopen dat er twee doorbreken.”

Gravenberch

De Mos is duidelijk: de nieuwe Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zitten niet in deze selectie van Jong Oranje. Geen exceptioneel talent, ‘maar het is wel top dat ze worden geselecteerd’. ,,Want dat is alleen maar goed voor onze profclubs”, aldus De Mos, die denkt dat het echte talent hierna pas komt. ,,De lichting hieronder is beter. Ryan Gravenberch en Mohammed Ihattaren (Ajax en PSV, red.). Als die het niet halen…”