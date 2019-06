De mooiste foto's van de kraker in Guimarães

Poll Speelt Donny van de Beek vanavond, en zo ja voor wie?

12:25 Donny van de Beek kende een weergaloze tweede seizoenshelft. De 22-jarige middenvelder van Ajax veroverde harten met zijn energieke spel, was beslissend in grote Champions League-wedstrijden en staat in de belangstelling van Europese topclubs. Hij is echter (nog) geen vaste waarde in de basiself van bondscoach Ronald Koeman. Komt daar vanavond verandering in?