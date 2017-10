De Ligt: Vijandigheid in De Kuip? Gewoon voetballen!

Ajacied Matthijs de Ligt (18) speelde nog nooit tegen Feyenoord in de Kuip. Terwijl in Rotterdam Karim El Ahmadi (32) de man is met de meeste Klassiekers. De twee over de strijd van vanmiddag, deel twee: Matthijs de Ligt.

Door Daniël Dwarswaard

Heb je in de jeugd altijd uitgekeken naar juist deze wedstrijd?

Matthijs de Ligt: ,,Als jeugdspeler kwam ik natuurlijk ook elk jaar op Varkenoord, het jeugdcomplex van Feyenoord. Daar heb ik goede herinneringen aan. Volgens mij heb ik er maar één keer verloren in de D-jeugd. Toen werden we ook uitgescholden en werden er rookbommen afgestoken. Die vijandige sfeer is er morgen natuurlijk keer honderd. Dat hoor je van iedere Ajacied, die in de Kuip heeft gespeeld. Ik ben er op voorbereid.''

Hoe doe je dat eigenlijk? Veel praten met mensen?

,,Gewoon voetballen. Ik ben inmiddels wel gewend om in een groot stadion te spelen. Ik denk niet dat we Kuipvrees zullen hebben. Laat het maar gebeuren, want ik kijk ernaar uit. Het is altijd fijn om een stadion achter je te hebben. Maar het is ook wel grappig als een heel stadion tegen je is. De één gaat daar anders mee om dan de ander. We zullen zien hoe het bij mij gaat.''