De Ligt, Van de Beek en Thomas ijzersterk, NAC zakt door ondergrens

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekend waarin Ajax NAC Breda een flink pak slaag gaf (8-0), PSV zwijnde bij PEC Zwolle en Feyenoord wederom punten morste, waren Matthijs de Ligt en Donny van de Beek de grote uitblinkers. Voor hun optreden in het Rat Verlegh Stadion kregen zij van ons een 8 als rapportcijfer.

Door Leendert Kamsteeg



Dat cijfer kreeg ook PEC Zwolle-middenvelder Ryan Thomas, die ondanks een puike partij tegen PSV na afloop wel met lege handen stond. Hoe anders werden de spelers van NAC Breda beoordeeld, na hun roemloze aftocht voor eigen publiek? Bekijk hieronder alle rapportcijfers.

Feyenoord – VVV 1-1

Feyenoord: Jones 5; Nieuwkoop 5,5 (78. Diks -), Van Beek 7, St. Juste 5,5, Haps 6; El Ahmadi 6, Toornstra 5 (89. Kramer -), Vilhena 5; Berghuis 5, Jørgensen 6, Larsson 6,5 (70. Boëtius -).

VVV: Unnerstall 7; Janse 6 (72. Opoku -), Röseler 6, Promes 6,5, Janssen 6, Labylle 6 (38. Hunte 6); Van Bruggen 6,5, Seuntjens 7, Leemans 6; Van Crooy 6,5, Thy 6,5 (90. Dekker -).

Arbiter: Higler 7

Man of the Match: Waar zijn collega Brad Jones er bij de gelijkmaker van Damian van Bruggen niet erg gelukkig uit zag, daar maakte VVV-doelman Lars Unnerstall niet voor het eerst dit seizoen een stabiele indruk. De 27-jarige Duitse goalie, overgekomen van Fortuna Düsseldorf, redde op pogingen van onder anderen Larsson, Vilhena, Berghuis en Jörgensen en had zonder twijfel een groot aandeel in het feit dat VVV voor het eerst sinds 1959 weer een puntje pakte in een duel op bezoek bij de regerend landskampioen.

Volledig scherm Lars Unnerstall. © Pro Shots

FC Twente – SC Heerenveen 0-4

FC Twente: Brondeel 6; Van der Lely 5, Bijen 3, Thesker 5,5, Cuevas 4; Liendl 4(46. Tighadouini 5), Lam 6, F. Jensen 5,5; Slagveer 4 (80. George -), Boere 6, Assaidi 6.

SC Heerenveen: Hahn 6; Dumfries 6, Høegh 6, Naess 5,5 (32. Schmidt 6), Pierie 6,5; Schaars 6,5, Kobayashi 6, Ødegaard 7,5; Mihajlovic 6 (58. Van Amersfoort 6), Ghoochannejhad 6,5 (64. Veerman -), Vlap 7.

Arbiter: Kamphuis 5

Man of the Match: Of Martin Ødegaard zijn vaste plek in de hoofdmacht van Real Madrid ooit gaat bemachtigen moet nog blijken, maar dat de 18-jarige Noor een fijn potje kan voetballen mag duidelijk zijn. Tegen FC Twente nam Ødegaard zijn ploeg hoogstpersoonlijk bij de hand en was met drie schoten op doel, twee gecreëerde kansen en zes succesvolle dribbels veruit de gevaarlijkste man op het Enschedese natuurgras. De Real-huurling tekende bovendien aan voor zijn eerste treffer van het seizoen, waar hij overigens wel 42 schoten voor nodig had.

Volledig scherm © AD

NAC Breda – Ajax 0-8

NAC Breda: Birighitti 3; Sporkslede 3, Mets 3, Mari 3, Angelino 3; Verschueren 3, El Allouchi 3, Korte 3 (46. Meijers 3); Garcia 3; Vloet 3 (75. Sprangers -), Ambrose 3 (66. Enevoldsen -).

Ajax: Onana 7; Veltman 7, De Ligt 8, Viergever 7, Sinkgraven 7,5 (81. Wöber -); Van de Beek 8, Schöne 7,5, Ziyech 7,5; Neres 7, Dolberg 6,5 (60. Huntelaar 7), Kluivert 6 (60. F. de Jong 7).

Arbiter: Makkelie 7

Man of the Match: Twee goals, een clean sheet en de jongste Ajacied ooit met vier goals op naam in de eredivisie: Matthijs de Ligt beleefde in Breda een uitstekende zaterdagavond. De Oranje-international werkte naast zijn twee treffers ook nog vijf ballen uit zijn eigen defensie weg en maakte met Nick Viergever een goede indruk in het hart van de verdediging. Nóg een goal in het Rat Verlegh Stadion had voor De Ligt betekend dat hij de eerste Ajax-verdediger ooit zou zijn geworden met een hattrick op naam.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Willem II – Sparta 2-2

Willem II: Branderhorst 6,5; Lewis 6, Lachman 5,5, Heerkens 6,5, Van der Linden 5 (46. Azzaoui 6), Tsimikas 6 (49. Lieftink 6); Haye 7, Chirivella 5,5 (40. El Hankouri 7,5), Rienstra 6; Ogbeche 6, Sol 5.

Sparta: Kortsmit 6 (52. Nienhuis 6); Holst 5,5, Breuer 6, Fischer 6,5, Floranus 6; Duarte 7, Sanusi 6, Spierings 6 (70. Ache -), Dougall 5,5, Marfelt 5,5 (61. Goodwin -); Mühren 6.

Arbiter: Van de Graaf 6

Man of the Match: Er zijn betere momenten om in te vallen dan bij een 2-0 achterstand, maar Mo El Hankouri had daar tegen Sparta weinig moeite mee. De 20-jarige huurling van Feyenoord maakte een gedreven indruk en stelde na een schitterende rush ploeggenoot Bartholomew Ogbeche in staat om voor de 2-2 aan te tekenen. Mede dankzij een sterk spelende El Hankouri pakte Willem II voor het eerst sinds vijf jaar weer eens een punt in de eredivisie na een 0-2 achterstand, destijds op bezoek bij Heracles Almelo (2-2).

Volledig scherm Mo El Hankouri. © Pro Shots

ADO Den Haag – Heracles 4-1

ADO Den Haag: Zwinkels 6,5; Ebuehi 6, Meissner 5, Kanon 5,5, Meijers 6,5; Immers 7, El Khayati 7,5 (87. Gorter -), Bakker 6; Becker 6, Falkenburg 6 (65. Johnsen -), Lorenzen 6,5 (78. Hooi -).

Heracles Almelo: Castro 5,5; Breukers 5 (79. Navratil -), Wuytens 6, Van den Buijs 6 (83. Duarte -), Hardeveld; Pelupessy 6, Niemeijer 6,5, Monteiro 6 (79. Vermeij -); Kuwas 6,5, Gladon 6, Peterson 6.

Arbiter: Blom 7

Man of the Match: Een paar seizoenen geleden nog actief voor Kozakken Boys, nu wekelijks uitblinker in de eredivisie bij ADO Den Haag. Nasser El Khayati lijkt met de maand beter te gaan spelen in het groengeel. Ook tegen Heracles Almelo legde de aanvallend ingestelde middenvelder weer een heel behoorlijk duel op de mat, met een doelpunt tot gevolg. Alweer zijn negende van dit kalenderjaar, minimaal drie meer dan iedere andere ADO-speler.

Volledig scherm Nasser El Khayati (r). © Pro shots

PEC Zwolle – PSV 0-1

PEC Zwolle: Boer 5; Kingsley 7, Marcellis 6,5, Sandler 7 (79. Freire -), Van Polen 7; Dekker 6, Thomas 8, Saymak 6,5; Namli 7,5, Israelsson 6 (79. Nijland -), Mokhtar 6,5 (90+1. Ondaan -).

PSV: Zoet 7; Luckassen 5, Schwaab 6,5, Isimat 7, Brenet 5,5; Van Ginkel 6, Pereiro 5 (66. Bergwijn -), Hendrix 5 (43. Rosario 6); Lozano 5 (90+2. Maher -), De Jong 6, Locadia 5,5.

Arbiter: Kuipers 6

Man of the Match: Het gemak waarmee Ryan Thomas combineert, de vrije ruimte zoekt en passt moet ook PSV-trainer Phillip Cocu vanmiddag zijn opgevallen. De Nieuw-Zeelander hield zich fier staande tegen het Eindhovense middenveld, waar Gaston Pereiro niet voor niets naar de kant werd gehaald. Dat PEC Zwolle zo lekker draait dit seizoen, heeft zeker te maken met het frisse spel dat de 22-jarige Thomas wekelijks op de mat legt. Waar ligt zijn plafond?

Volledig scherm Ryan Thomas houdt Jurgen Locadia in bedwang. © Pim Ras Fotografie

FC Utrecht – Excelsior 3-1

FC Utrecht: Jensen 7,5; Klaiber 6,5, Van der Maarel 6, Leeuwin 6, Janssen 7, Emanuelson 6 (46. Troupée 6); Van de Streek 6,5, Strieder 6,5, Ayoub 7,5; Kerk 6 (86. Venema -), Dessers 6,5 (82. Görtler -).

Excelsior: Kristinsson 6; Karami 6, Mattheij 5, De Wijs 6,5, Massop 5 (80. Fortes -); Faik 6, Koolwijk 5,5 (84. Vermeulen -), Messaoud 5,5 (68. El Azzouzi -); Elbers 5,5, Van Duinen 6, Bruins 5,5.

Arbiter: Nijhuis 6

Man of the Match: Klein van stuk, bij vlagen groot van daden: Yassin Ayoub had vanmiddag tegen Excelsior weer regelmatig leuke acties in huis. De 23-jarige middenvelder creëerde tegen Excelsior de meeste kansen (6), schoot het vaakst op doel (3 keer) en had na Ramon Leeuwin (76) ook nog de meeste balcontacten (69). Ayoubs treffer tegen Ogmundur Kristinsson was zijn 15de op het hoogste voetbalniveau van Nederland, waarvan er 5 van buiten het strafschopgebied tegen het net vlogen.

Volledig scherm Yassin Ayoub (r). © ANP Pro Shots

FC Groningen – Vitesse 4-2

FC Groningen: Padt 6; Kane 6, Larsen 6, Memisevic 6, Van Nieff 6; Bacuna 6,5, Reis 5, Doan 7 (89. Drost -); Mahi 7 (87. Jenssen -), Antuna 5 (59. Idrissi 7), Van Weert 6,5.

Vitesse: Houwen 4; Dabo 3, Kashia 5, Miazga 5, Faye 6; Bruns 5 (79. Mount -), Serero 6 (84. Castaignos -), Foor 5; Rashica 6,5, Matavz 5,5, Linssen 5.

Arbiter: Manschot 6

Man of the Match: Dankzij treffer nummer 17 van het huidige kalenderjaar bezorgde Mimoun Mahi alles en iedereen die FC Groningen een warm hart toedraagt weer even rust. De fysiek sterke buitenspeler creëerde van alle Groningers de meeste kansen (4) en schoot bovendien het vaakst van iedereen op doel (3 keer). Geen enkele speler was dit jaar voorlopig vaker trefzeker in de eredivisie dan de voormalig Spartaan.

Volledig scherm Mimoun Mahi (r). © ANP Pro Shots

Roda JC – AZ 0-1

Roda JC: Jurjus 6; Götz 6, Kum 6, Auassar 6, Vansteenkiste 6,5; El Makrini 6 (86. Vancamp -), Ndenge 5,5, Gustafson 6,5; Van Velzen 5,5, Schahin 5,5, Engels 7.

AZ: Bizot 6; Svensson 6, Ouwejan 6, Wuytens 5,5, Hatzidiakos 5,5; Koopmeiners 6, Midtsjø 6, Van Overeem 5,5 (68. Seuntjens -); Til 6, Friday 5,5, Jahanbakhsh 6,5.

Arbiter: Lindhout 5,5

Man of the Match: Onder trainer Robert Molenaar is Mario Engels lang niet altijd zeker van zijn basisplaats. In de verloren thuiswedstrijd met AZ gaf de 24-jarige Duitser desondanks wel een duidelijk signaal af. De rechtsbuiten bezorgde zijn directe tegenstander Thomas Ouwejan een lastige middag en had op basis van zijn drie schoten op doel en twee gecreëerde kansen wel een doelpunt of assist achter zijn naam verdiend.