De Ligt: Niemand toonde bereidheid om Klassieker te winnen

De Ligt erkende dat zijn verdediging de goals te makkelijk had weggegeven. ,,In het zestienmetergebied verdedigden we niet goed genoeg. Met zes doelpunten tegen wordt al gauw de verdediging als schuldige aangewezen en die verantwoordelijkheid moeten we ook nemen,” zei hij schuldbewust. ,,Maar het grote verschil was de bereidheid, bijvoorbeeld meelopen met je tegenstander. Ik zeg het eerlijk. Je speelt de Klassieker, iedereen weet wat dat betekent. Meer kan ik er niet van maken.”