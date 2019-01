De Ligt alleen tevreden over eerste uur

Daarmee doelde de centrale verdediger op het blamerende gelijkspel tegen de Friese formatie in de eredivisie (4-4). ,,We speelden erg goed. We lieten de bal snel rond gaan en kregen genoeg kansen die we ook afmaakten.’’

De Ligt zag Ajax, dat bij de rust al met 3-0 leidde, in de slotfase terugvallen. ,,Het werd langzaamaan steeds minder. Misschien hadden we de wedstrijd van zondag tegen Feyenoord al in het achterhoofd zitten. Tot 3-1 was er echter nog niets aan de hand voor ons. Daarna werd het toch nog even spannend. Maar goed, op naar meer met Ajax”, zei De Ligt bij FOX Sports.