De Kuip heeft wéér het beste veld van Nederland, kunstgrasvelden stijf onderaan

Daniëlle van de Donk lijkt op tijd fit voor EK met Oranje: ‘Met haar wil ik risico nemen’

Bondscoach Mark Parsons verwacht na Lieke Martens óók over Daniëlle van de Donk (30) te kunnen beschikken op het EK, na maanden van blessureleed van de middenvelder uit Valkenswaard. Dat is een flinke opsteker voor de Oranjevrouwen. ,,Ze is een speelster met wie ik risico wil nemen.”

21 mei