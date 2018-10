De kopbal van Grün, de 'buitenspelgoal' van Verheyen en de les van Brussel

Doelpuntrijk is de derby der lage landen in het verleden wel vaker geweest. Wat te denken van de 9-1 monsterzege die Oranje boekt in 1959 of de 6-7 uitoverwinning van België in 1951? Maar dat er liefst tien keer wordt gescoord in een oefenwedstrijd is in 1999 bepaald niet alledaags. Een jaar na de 0-0 in het onderlinge groepsduel op het WK, houden Nederland en België open huis: 5-5. In de aanloop naar het EK van 2000, waarvoor beide gastlanden geen kwalificatiewedstrijden te spelen, zijn Patrick Kluivert (3x) en Edgar Davids (2x) trefzeker. Hoewel de Rode Duivels met tien man eindigen (rood voor Marc Wilmots) is dat niet genoeg voor de winst.