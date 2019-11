De Koeman-kids: 12 debutanten in 18 interlands

Hans Hateboer

23 maart 2018: Nederland – Engeland (0-1). Aantal interlands: 3.

Koeman liet in zijn 18 wedstrijden als bondscoach 12 spelers debuteren in Oranje. Hans Hateboer was de eerste. De verdediger van Atalana Bergamo stond in de eerste (oefen)interland van Koeman tegen Engeland in de basis. Is een vaste waarde bij zijn club, maar niet bij Oranje. Is niet opgeroepen voor de komende interlands.

Volledig scherm Hans Hateboer in duel met Danny Rose. © ANP

Wout Weghorst

23 maart 2018: Nederland – Engeland (0-1). Aantal interlands: 3.

Als invaller tegen Engeland was Weghorst de tweede speler die onder Koeman voor het eerst zijn opwachting mocht maken in Oranje. Veel interlands kwamen er sindsdien niet bij voor de onbetwiste aanvalsleider van VfL Wolfsburg. De bondscoach geeft als pinchhitter de voorkeur aan Luuk de Jong. Weghorst zit door de afwezigheid van Donyell Malen tegen Noord-Ierland en Estland weer bij de selectie.

Guus Til

26 maart 2018: Portugal – Nederland (0-3). Aantal interlands: 1.

Verdiende als invaller in het vriendschappelijk duel tegen Portugal zijn haasje. Verder dan die ene interland in Genève is de middenvelder nog niet gekomen. Til verruilde AZ afgelopen zomer voor Spartak Moskou. Bij die club komt hij veel aan spelen toe, maar raakt hij uit beeld bij Oranje.

Justin Kluivert

26 maart 2018: Portugal – Nederland (0-3). Aantal interlands: 2.

Maakte in dezelfde minuut (78) als Til zijn debuut voor het Nederlands elftal. Daarna mocht hij nog een keer opdraven tegen Peru. Kluivert heeft onder trainer Paulo Fonseca inmiddels een basisplaats bij AS Roma, maar moet wachten tot Koeman hem een volgende kans geeft. Kwam donderdag wel in actie bij Jong Oranje, dat met 6-0 won van Gibraltar.

Ruud Vormer

31 mei 2018: Slowakije – Nederland (1-1). Aantal interlands: 4.

De meest bijzondere debutant onder Koeman. Vormer was namelijk al 30 toen hij vorig jaar eindelijk een keert het Oranjeshirt mocht aantrekken. De middenvelder is nog altijd een vaste waarde bij Club Brugge, maar maakt geen deel uit van de selectie van het Nederlands elftal.

Volledig scherm Ruud Vormer in actie tegen Albert Rusnak van Slowakije. © ANP

Frenkie de Jong

13 oktober 2018: Nederland – Duitsland (3-0). Aantal interlands: 13.

Van alle spelers die deze bondscoach liet debuteren is Frenkie de Jong het enige echte blijvertje. De middenvelder van Barcelona is niet meer weg te denken uit het Nederlands elftal. De Jong speelde in 13 van de 18 interlands onder Koeman en daar zullen nog heel wat duels bij komen.

Denzel Dumfries

13 oktober 2018: Nederland – Duitsland (3-0). Aantal interlands: 9.

Ook Dumfries heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig international. Dertien maanden na zijn debuut tegen Duitsland in de Nationals League kan de verdediger van PSV tegen Noord-Ierland zijn tiende interland spelen.

Steven Bergwijn

13 oktober 2018: Nederland – Duitsland (3-0). Aantal interlands: 9.

Is er door een blessure niet bij tegen Noord-Ierland en Estland, maar Bergwijn heeft zich net als ploeggenoot Dumfries onder Koeman wel bewezen. De PSV-aanvaller stond in zeven van zijn negen interlands in de basis.

Arnaut Danjuma Groeneveld

13 oktober 2018: Nederland – Duitsland (3-0). Aantal interlands: 2.

Maakte als speler van Club Brugge zijn debuut in dezelfde wedstrijd als Dumfries en Bergwijn. Drie dagen later maakte hij uit tegen België (1-1) zijn eerste goal voor Oranje. Sindsdien kwam de aanvaller, die tegenwoordig voor het Engelse Bournemouth uitkomt, niet meer in actie voor de nationale ploeg.

Volledig scherm Arnaut Danjuma Groeneveld bij zijn debuut tegen België © BELGA

Pablo Rosario

16 oktober 2018: België – Nederland (1-1). Aantal interlands: 1.

Een jaar geleden mocht de PSV-middenvelder een helft meedoen tegen België. Verder dan die ene interland is Rosario nog niet gekomen. Zit ook nu niet bij de selectie van Koeman.

Javairô Dilrosun

19 november 2019: Duitsland – Nederland (2-2). Aantal interlands: 1.

De meest ongelukkige debutant onder Koeman. Dilrosun verdiende na een uitstekende seizoensstart bij Hertha BSC een uitverkiezing in Oranje en mocht ook invallen tegen Duitsland. Had alleen de pech dat hij in Gelsenkirchen geblesseerd uitviel. Het wachten is op een nieuwe uitnodiging voor de aanvaller die de laatste weken bij Hertha weer een basisplaats heeft.

Donyell Malen