‘De kans is groot dat Dilrosun gaat debuteren’

Ook Kenny Tete is er weer bij, nu hij bij Olympique Lyon weer in actie komt. ,,Ik was blij dat Tete weer twee wedstrijden heeft gespeeld. Bij Oranje heeft hij goed gespeeld en dat vind ik belangrijk. Ik vind Tete de meest complete rechtsback van mijn hele lijstje.”



Koeman plaatst daarnaast een kanttekening bij Quincy Promes. ,,Ik vind Promes niet zo goed in Oranje als bij zijn club. Hoe dat kan, is moeilijk te zeggen. Ik vond zijn invalbeurt tegen België beter dan daarvoor. Voor hem is het belangrijk dat hij nog meer gaat spelen bij Sevilla. We zijn ook gaan kijken naar Davy Klaassen bij Werder. We kijken weer naar hem en dat hebben we een tijd niet gedaan.” Koeman verklaart ook waarom hij Ruud Vormer van Club Brugge niet heeft geselecteerd. ,,We hebben op de plek waar ik hem liet spelen geen middenvelder staan, maar meer een aanvaller.’’