De Jong ziet arbitrage twee strafschoppen missen: ‘Voor de scheidsrechter is het ook lastig’

De Jong vond dat beide ploegen zich mochten beklagen bij de arbitrage. Hij werd in de eerste helft zelf overduidelijk bij het shirt gepakt door Letschert, maar zowel scheidsrechter Pol van Boekel als de VAR vonden het te licht voor een strafschop. ,,Er wordt dan gezegd: je hoeft niet iemand vast te houden aan het shirt. Dat was bij mij twee keer wel het geval en is gewoon niet nodig. Maar goed, ik weet ook wel dat het lastig is om te beoordelen voor een scheidsrechter.”



De Jong zag dat de thuisploeg bij een beuk van Dumfries tegen Gustafson ook een penalty werd onthouden. ,,Ik zag het gebeuren en je kunt 'm geven, inderdaad. Maar dan moet hij de bal in de eerste helft ook bij ons op de stip leggen.”



De Jong vond dat PSV een moeilijke middag had. ,,Je komt snel 2-0 achter en er dan moeilijk doorheen, ze speelden heel compact. Uit de eerste twee kansen die ze krijgen scoren ze en dan wordt het gewoon moeilijk.” Dat hij er voor zorgde dat PSV toch nog een punt pakte, kon De Jong niet tot tevredenheid stemmen. ,,Oké, we zijn iets uitgelopen, maar je wilt Ajax hier gewoon op acht punten zetten. Daar baal je van. Er had meer in gezeten.”