De Jong wil doelpunt van Sadilek op zijn naam: ‘Ik raakte hem echt’

VideoLuuk de Jong hoort op 28 en niet op 27 doelpunten te staan in de eredivisie. De tweede treffer in de uitwedstrijd tegen Willem II (0-3) kwam op naam van Michal Sadilek, maar De Jong raakte de bal naar eigen zeggen lichtjes met zijn hoofd.

,,Ik moet het nog even tegen de scheidsrechter zeggen. Ik raakte de bal honderd procent'', aldus De Jong. ,,Hoezo zou de keeper anders de bal missen achter mij? Daaraan kun je het ook zien. Anders zou hij gewoon de bal wegboksen. Anders was ik wel naar Sadilek toegelopen en had ik hem gefeliciteerd. Zo ben ik ook.''

Ook trainer Mark van Bommel was na afloop nog even naar Dennis Higler toegegaan om te zeggen dat De Jong de bal raakte. De scheidsrechter zou de situatie nog eens bekijken, liet hij weten.

PSV is nu ruim twee weken vrij voor de volgende competitiewedstrijd, in Alkmaar tegen AZ. ,,Dit weekend doen we even niets en maandag pakken we het weer op. We moeten zorgen dat de focus blijft en dat we de juiste spanning in onze benen hebben voor het duel met AZ’', aldus De Jong. ,,De verhouding tussen rust en arbeid wordt nu heel belangrijk.’'

PSV staat nu op 80 punten. De Jong: ,,Voor aanvang van het seizoen teken je daarvoor. Nu moet je nog hopen op een misstap van Ajax. Zij doen het ook gewoon fantastisch. Voor beide teams is het een heel goed seizoen. Het zou vervelend zijn als we op doelsaldo de titel mislopen, maar dat is ook sport.’'

De Jong speelde tegen Willem II opnieuw kort achter Donyell Malen, die de score na ruim een half uur opende. Tegen ADO (3-1) was Malen zondag ook al trefzeker. ,,Volgens mij viel mijn doelpunt nu uit de eerste kans die we kregen. We hadden de wedstrijd onder controle. Misschien hadden we wat vaker kunnen scoren, verder was het prima’', vond Malen.

