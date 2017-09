De Jong voorlopig niet inzetbaar, PSV aast op Amerikaanse verdediger

PSV kan voorlopig niet beschikken over Luuk de Jong. De aanvaller verliet gisteren weliswaar het ziekenhuis, maar aanvullend medisch onderzoek is nodig om de precieze ernst van zijn situatie vast te stellen. De Jong viel zondag uit in de topper tegen Feyenoord en heeft zijn ribben gekneusd en ook kneuzingen in de long- en hartstreek opgelopen.

Hoe lang hij buitenspel staat, is nog onduidelijk. Komende week moet De Jong in ieder geval rust houden, alvorens hij mogelijk op geleide van de pijn de trainingen kan hervatten. De kans dat PSV tot het volgende interlandblok niet over de spits kan beschikken, lijkt groot.

SDC Putten

PSV speelt daarvoor nog uit tegen FC Utrecht en de amateurs van SDC Putten, alvorens Willem II op bezoek komt. De Jong had voor de schorsing van Hirving Lozano geen basisplek meer bij PSV en stond afgelopen zondag voor het eerst in dit eredivisieseizoen in de basis. Hij verloor zijn plek na het Europa League-debacle tegen Osijek.

PSV bereidt zich vanaf vandaag voor op het bekerduel tegen de Puttense hoofdklasser. Ook Hirving Lozano mag daarin niet in actie komen. De Mexicaan moet nog een duel 'brommen' en zit zijn schorsing morgen uit. Het ligt voor de hand dat trainer Phillip Cocu een aantal wijzigingen in zijn elftal toepast. De afgelopen jaren wisselde hij voor bekerduels regelmatig van opstelling en de wedstrijd in Gelderland is mogelijk een gelegenheid om een of meer spelers te laten debuteren in het eerste elftal.

Besloten training

PSV laat niets aan het toeval over en traint morgen, de dag voor de wedstrijd in Putten, besloten. Daarnaast zitten de poorten van de club ook op vrijdag en zaterdag op slot, zodat er deze week alleen vandaag in bijzijn van pers en fans getraind wordt.

Na de winst op Feyenoord sprak directeur voetbalzaken Marcel Brands van PSV gisteren over de staat van het elftal. Hij blijft op zoek naar een linksback, die in de winterstop aan het elftal kan worden toegevoegd. Momenteel heeft Joshua Brenet bij PSV die plek weer ingenomen in plaats van jeugdspeler Kenneth Paal.

