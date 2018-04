De Jong: Natuurlijk zit de finale in het hoofd bij Feyenoord

Door Tim Reedijk



,,Natuurlijk speelt dat in je achterhoofd mee. Iedereen wil die bekerfinale spelen, niemand wil geblesseerd raken. Ze kunnen wel zeggen dat dat niet het geval is, maar ik weet dat dat altijd in je achterhoofd meespeelt. Dit zijn de mooiste wedstrijden die je kunt spelen in je carrière. Zij willen vooral heel blijven, wij willen de strijd aangaan om de achterstand op de ranglijst te verkleinen”, aldus De Jong.

De trainer heeft een nagenoeg fitte selectie, al zijn er wat twijfelgevallen. Gyrano Kerk is geschorst. Yassin Ayoub – toekomstig Feyenoorder – is zo goed als hersteld van zijn knieblessure en is inzetbaar. Maar het elftal van ‘Mister FC Utrecht’ is niet ongeschonden uit het treffen met ADO Den Haag (3-3) gekomen. Urby Emanuelson kampte met enkelklachten, Sean Klaiber worstelde met zijn hamstring en Rico Strieder kreeg tegen de Hagenaren een tik op zijn wreef. ,,We hebben ze gedoseerd gebracht deze week”, vertelt De Jong. ,,Vandaag hebben ze meegedaan, morgen kijken we hoe de reactie verder is.”

Van de langer geblesseerden – Simon Makienok, Patrick Joosten en Jean-Christophe Bahebeck – is Joosten het dichtst bij zijn rentree. Wel heeft de aanvaller een tegenslag in zijn herstel gekregen. Hij doet volgens De Jong ‘een klein stapje terug’ in zijn revalidatie. Makienok werkte gisteren zijn laatste dag revalideren bij de KNVB af. ,,Hij volgt een traject bij ons op het veld, maar doet nog niet mee in duels en grote partijen”, aldus de leermeester.