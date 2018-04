De Jong gaat 'spelers die op de deur kloppen' gebruiken

Door Tim Reedijk



Het seizoen van FC Utrecht duurt lang, langer dan die van de gemiddelde eredivisieclub. Het tweeluik tegen Valletta dateert alweer van juli vorig jaar. En dus vindt trainer Jean-Paul de Jong het tijd om jongens die op de deur kloppen de kans te geven. Omdat Leeuwin niet bijtijds fit lijkt voor het duel met Groningen ligt het voor de hand dat Dumic een basisplaats toebedeeld krijgt.

Maar ook jongens als Giovanni Troupée, Anouar Kali en Urby Emanuelson kunnen zich gaan opmaken voor minuten in de slotfase van dit eredivisieseizoen. Troupée is dit seizoen bankzitter door het stabiele jaar van Sean Klaiber als rechtsback, al gaf die vandaag al te kennen steeds vaker en langer met pijntjes te kampen. Kali en Emanuelson vielen zondag al in tegen Feyenoord en het is ook niet ondenkbaar dat Yassin Ayoub morgen gespaard wordt. De middenvelder – net terug van een knieblessure – was gisteren ziek, maar stond vandaag weer op het veld en is morgen inzetbaar.

Play-offs

,,Sommige jongens zullen we eruit halen om ze weer fris te krijgen, anderen krijgen de kans om de concurrentiestrijd te stimuleren en om ze te laten bijdragen richting de play-offs. Het is goed om spelers die op de deur kloppen erin te betrekken. Veel spelers hebben al een heel seizoen gespeeld, dan is het goed om soms even een andere speler te gebruiken”, aldus De Jong.

Na de nederlaag tegen Feyenoord ligt de focus bij FC Utrecht nu op plek 5 en de play-offs. Bij winst op FC Groningen lijkt de vijfde plek zeker en zijn de laatste twee eredivisiewedstrijden nagenoeg een formaliteit; anderzijds is er gezien de resultaten van de afgelopen weken weinig reden om te denken dat de ploeg zomaar even gaat winnen.