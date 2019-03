De Jong fris genoeg om te spelen: ‘Anders moet ik harder gaan trainen’

,,Er zijn genoeg specialisten die weten hoe het moet. Ik ben nog jong, ik moet ondervinden hoe dit werkt”, vertelt De Jong in de persconferentie voorafgaande aan het duel met Wit-Rusland, morgen in de Kuip. ,,Maar ik zie dit niet als een probleem. Vorig jaar had ik minder wedstrijden, maar toen was ik ook geblesseerd. Nu spelen we meer wedstrijden, vaak een dubbel programma. Maar ik hoop dat dit vaker zal voorkomen in mijn loopbaan, dus ik moet er wel aan wennen.’’ De Jong heeft voorafgaand aan het seizoen extra conditietrainingen gedaan met Gregory Sedoc. ,,Dat heeft mij zeker geholpen. Ik weet niet of dat zich nu nog steeds uit kan betalen. Maar het zal vast goed zijn geweest.”

Wit-Rusland

De Wit-Russen zijn een niet te onderschatten team, meent de middenvelder. ,,Wit-Rusland is denk ik beter dan mensen denken. Veel spelers van Bate Borisov. Het zal anders zijn dan tegen Frankrijk en Duitsland. We zijn nu de favoriet. Maar daar lopen we niet voor weg.’’



De grote bekende bij Wit-Rusland is nog steeds Alexander Hleb. De voormalig speler van Arsenal zit op 37-jarige leeftijd nog steeds bij het nationale elftal. ,,Hleb heb ik wel zien spelen toen ik jonger was en het is nog steeds een goede speler. Of ik er van uitga dat ik op 37 jaar nog steeds international ben? Laten we het hopen, het zit soms in de genen.” Bondscoach Ronald Koeman: ,,Als dat zo is, dan wel met een andere bondscoach.’’