De Jong: Fantastisch om zoveel te scoren, maar het gaat om de titel

Luuk de Jong is eindelijk van de vele vragen af. De voorbije weken ging het vaak over het record dat hij kon verbreken. Tegen ADO Den Haag (3-1) maakte de spits van PSV zondag zijn 27ste doelpunt deze competitie, dat is er nu al eentje meer dan in 2015/2016. De Jong kwam toen uit op 26 treffers voor de Eindhovenaren.

De topscorerstitel ging toen net aan hem voorbij. Vincent Janssen van AZ maakte er eentje meer. Het deed De Jong vrij weinig. PSV pakte op de laatste speeldag alsnog de landstitel omdat Ajax bij De Graafschap niet verder kwam dan 1-1.

Wat De Jong betreft gaat het nu op dezelfde manier, al zal het lastig zijn om de eerste plaats op de topscorerslijst nog kwijt te raken. Dusan Tadic van Ajax heeft er tot dusverre vijf minder gemaakt en staat tweede.

,,Het hele seizoen vraagt iedereen mij al op hoeveel doelpunten ik denk te eindigen'', zegt De Jong lachend. ,,Het is fantastisch om zo'n persoonlijk record te verbeteren. Hopelijk kan ik er de laatste wedstrijden nog genoeg maken om kampioen te worden.‘’

De aanvoerder van PSV had tegen ADO een andere rol dan normaal gesproken. Trainer Mark van Bommel is na de winterstop op het middenveld aan het twijfelen en zoekt naar zijn beste formatie. Het is nu elke week de vraag welke twee spelers hij naast Pablo Rosario opstelt. Michal Sadilek fungeerde tegen ADO als tweede controlerende middenvelder en De Jong was opgesteld als meest aanvallende. Donyell Malen speelde kort voor hem en Steven Bergwijn en Hirving Lozano bezetten de flanken.

,,Uiteindelijk had ik ook nu nog de vrijheid om veel in het zestienmetergebied te komen en te wisselen met een van de andere aanvallers. De afspraak is dat alle aanvallende posities bezet zijn en daar hebben we een bepaalde vrijheid in'', legt De Jong uit. ,,Als ik vanaf het middenveld kom, is het voor tegenstanders vaak wat moeilijker om te verdedigen. Er ontstaan ruimtes waar ik in kan duiken. Tenminste, daar probeer je naar te zoeken. Op het middenveld probeer ik verder mijn werk te doen voor het team.‘’