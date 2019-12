De Jong en De Ligt eindigen buiten top tien in Ballon d’Or-verkiezing

Leeuwinnen naar Groningen voor EK-kwalifica­tie­du­el met Estland

16:30 De voetbalsters van Oranje spelen hun eerstvolgende thuiswedstrijd in de kwalificatie voor de Europese titelstrijd tegen Estland in Groningen. De wedstrijd is op dinsdag 14 april en begint om 18.30 uur.