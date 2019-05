De Jong: Duel met Ajax was beslissend in titelstrijd

Een treffer van Guus Til vlak na rust velde het vonnis over de Eindhovenaren, die in het AFAS Stadion apathisch voor de dag kwamen. Pas na het tegendoelpunt deed PSV van zich spreken, maar AZ hield de rijen gesloten. ,,Tja, hebben we onszelf te wijten”, aldus De Jong voor de camera van FOX Sports. ,,De kansen die je krijgt, gaan er niet in. Dat is tekenend voor de wedstrijd, we zijn niet vast genoeg als team.”



Volgens De Jong deed PSV er alles aan, maar was dat niet genoeg om aanspraak te maken op een gelijkspel of een overwinning. ,,Het was niet altijd even goed, maar we hebben zeker gevochten. Dat kunnen we ons niet verwijten. Helaas was dat niet genoeg. In de tweede seizoenshelft moesten we te vaak een achterstand goedmaken. We hadden te veel wedstrijden waarin we slordig waren.”