De Jong doorbreekt grens 100 PSV-doelpunten: ‘Dit is heerlijk’

Zijn eerste van drie treffers tegen Fortuna Sittard (de 2-0) betekende vanmiddag het 100ste doelpunt van Luuk de Jong in dienst van PSV. De aanvoerder is bezig aan zijn vijfde seizoen bij de Eindhovenaren en scoorde direct in zijn eerste officiële duel.

,,Het is mooi dat je voor een club 100 goals kan maken‘’, zei hij nadat zijn ploeg even aan het doelsaldo had gewerkt tegen Fortuna. ,,In zo'n wedstrijd kan dat natuurlijk zeker. Dan ga je door en wil je elke kans scoren. Mijn vijfde seizoen bij PSV en dan al 100 goals, dat is heerlijk. Het is mooi om nu in zo'n rijtje van spelers te stan, maar uiteindelijk is het ook belangrijk voor het team dat we de wedstrijd winnen mede daardoor.‘’

In de zomer van 2014 komt De Jong naar PSV toe. Op 31 juli neemt de ploeg het in de voorronde van de Europa League op tegen het Oostenrijkse Sankt Pölten. PSV speelt eerst thuis en in de 56ste minuut maakt De Jong de enige treffer van de wedstrijd. Een week later is hij opnieuw trefzeker.

Zijn eerste competitietreffer voor PSV maakt De Jong in de vierde speelronde van het seizoen 2014-2015. Op 31 augustus komt Vitesse naar Eindhoven toe en direct na rust maakt De Jong, op aangeven van Luciano Narsingh de 1-0. De treffer van zondag tegen Fortuna Sittard is het 82ste competitiedoelpunt van De Jong namens PSV.

Kampioenstreffers

De andere 18 treffers zijn verdeeld over Europese duels (11), KNVB-beker (5) en Johan Cruijff-schaal (2). Het productiefste seizoen voor De Jong in dienst van PSV was 2015-2016. Op de laatste speeldag van de competitie werd PSV toen kampioen. Ajax speelde gelijk bij De Graafschap en zelf won PSV met 1-3 van PEC Zwolle, mede dankzij twee doelpunten van De Jong. Daarmee kwam zijn seizoentotaal op 26. In dat seizoen scoor hij ook twee keer in het met 0-3 gewonnen duel met FC Groningen om de Johan Cruijff-schaal, was hij twee keer trefzeker in de KNVB-beker en scoorde de jong twee keer in de Champions League, waarmee hij dat seizoen in totaal 32 doelpunten maakte voor PSV.

Volledig scherm De omhaal van Luuk de Jong tegen sc Heerenveen eerder dit seizoen. © Aaron van Zandvoort/Soccrates

Volledig scherm Luuk de Jong schreeuwt het uit nadat hij op 31 juli 2014 scoort voor PSV. Het is zijn eerste officiële treffer in dienst van PSV. In het Europacup-duel tegen SKN St. Pölten maakt hij de enige treffer. © Laurens Lindhout

Volledig scherm Luuk de Jong scoort de 2-0 in de kampioenswedstrijd tegen Ajax in het seizoen 2017/2018. © ANP Pro Shots