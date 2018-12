De Jong baalt van eerste helft: ‘We lieten het allemaal een beetje gebeuren’

PSV-captain Luuk de Jong baalt van de manier waarop PSV zich in de eerste helft liet afbluffen in de Kuip. Feyenoord stond bij rust met 2-0 voor. Na rust kwam PSV nog terug tot 2-1, maar daar bleef het bij. ,,Feyenoord verdient de complimenten, maar wij deden het ook niet goed.”

De Jong: ,,Ik denk dat we in de eerste helft vooral van onszelf verliezen. Daarin verloren we heel veel tweede ballen en duels, waardoor we niet in ons spel konden komen. Daar verdient Feyenoord ook de complimenten voor, maar wij deden het vooral zelf niet goed. We lieten het allemaal maar een beetje gebeuren. Dat kunnen we onszelf wel kwalijk nemen.”

PSV kwam na rust nog terug tot 2-1, maar liep toch tegen het eerste puntverlies van dit seizoen aan in de Eredivisie. ,,De tweede helft ging het een stuk beter. We hadden ook nog wel kansen op 2-2, dus dik verdiend wil ik de zege voor Feyenoord niet noemen. Misschien op basis van de eerste helft, maar zeker niet op basis van de tweede helft. Of de titelstrijd nu weer open is? Die is nooit gesloten geweest, dat zal dit seizoen waarschijnlijk ook niet gaan gebeuren.”