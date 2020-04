De ideale oplossing is heel simpel: breng de penaltybokaal terug

Gevoelsmatig lijken ze een beetje uit te sterven. Keepers op de plaatselijke braderie, dapper in de houding in een keepersbroek met kniestukken, helemaal klaar voor 32.448 penalty’s achter elkaar.



Wat is er toch met de ouderwetse penaltybokaal gebeurd? Vroeger was het een leuke bijverdienste voor keepers, bekend of iets minder bekend, van de lokale held tot de Oranje-international. Eerst alle F’jes drie keer, daarna de E’tjes. (En de penningmeester schuift na afloop heel discreet een envelop in de knuist van de doelman. De penaltybokaal is nu eenmaal niet bedacht voor BTW-factuurtjes.)