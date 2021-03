De Graafschap verovert derde periode door goal in laatste minuut

De Mos: ‘Marokkaan­se spelers moet je hard aanpakken, maar PSV ziet ze als prinsjes’

9 maart Mohammed Ihattaren (19) en PSV zijn al een poosje geen gelukkige combinatie. Waar is het misgegaan met het ‘supertalent’? En: gaat hij zijn status alsnog waarmaken? Voetbalanalyticus Aad de Mos heeft er een hard hoofd in. Want, stelt hij: ,,In het voortraject is te veel fout gegaan, Ajax snapt veel beter hoe je spelers opleidt.”